Бесплатный каток, люстра и спектакли: как изменится парк Черное озеро к праздникам

На месте устанавливают прокат коньков и готовятся к спектаклям в честь Льва Толстого

26 декабря состоится открытие катка в парке «Черное озеро». Как сообщают в дирекции парков и скверов, здесь можно будет встретить и отметить Новый год - каток будет работать до 3-х часов ночи.

Каток площадью 6 тысяч кв. м. появится на месте озера. Это примерно одна восьмая части всего парка. В парке завершены работы по гидроизоляции водоема. Если раньше вода уходила в грунт, то теперь дно озера покрыто 5 защитными слоями. Для создания ледового поля и защиты гидроизоляционного слоя дно чаши и берега выровняли бетоном.

Сейчас рабочие заливают лед, монтируют бортики, устанавливают пункт проката коньков. Вход будет бесплатным. Здесь же по необходимости можно будет заточить свои коньки. Также в парке откроется кофейня, где можно будет согреться горячим чаем и кофе.

Казанцы и сами уже не помнят, каким был до реконструкции парк Черное озеро — слишком скучным он казался, чтобы проводить там время.

- Там всегда главной достопримечательностью была пиццерия со студенческой пиццей, она сама по себе культовая. А парк был не особенно интересным, я всегда проходил мимо, - рассказал казанец Александр Михеев. - А еще он ассоциировался с отделом полициис плохой репутацией.

Алсу Карякина

руководитель «Дирекции парков и скверов»:

- Парк «Черное озеро» выбран центральным парком для проведения тематических мероприятий в рамках Года театров в России и Года Льва Толстого. Здесь появится арт-объект в виде люстры, в новогодние праздники покажут спектакли-променады от театральной лаборатории «Угол», а в перголе откроется выставка, посвященная жизни Льва Толстого в Казани.

Строительные работы должны завершиться 24 декабря. После этого парк должны украсить новогодними атрибутами и нарядить елку. 26 декабря состоится официальное открытие.