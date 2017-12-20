Премьер-министр РТ поручил ограничить количество служебных автомобилей чиновников‍

Кроме того, будет установлен предельный размер компенсации за использование чиновником личной машины в служебных целях

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил установить лимит количества служебных легковых автомобилей и затрат на их содержание у чиновников. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Лимит необходимо установить до 30 января следующего года. После его утверждения лишние автомобили реализует минземимущество РТ. Госучреждениям придется учитывать лимит в бюджетных сметах и планах финансовой деятельности, а также до 1 марта скорректировать число водителей в штатных расписаниях.

Кроме того, будет установлен предельный размер компенсации за использование чиновником личной машины в служебных целях.

Напомним, в октябре исполком Казани утвердил предельную стоимость служебных автомобилей для сотрудников. Руководитель Исполкома, его заместители, главы районов, согласно документу, не могут позволить себе автомобили дороже 2 млн рублей.