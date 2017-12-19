Прокуратура РТ проверит ДТП с «красным автобусом» и столбом, где пострадали 15 человек

Прокуратура Татарстана начнет проверку ДТП с автобусом и столбом у бассейна "Оргсинтез", которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил сообщил старший помощник прокурора РТ.

Напомним, 28-летний водитель автобуса маршрута №33 на высокой скорости не справился с управлением и протаранил фонарный столб. В результате в больницу обратились 15 человек. Четверо из них госпитализированы с различными переломами и ушибами.

Прокуратура выяснит все обстоятельства аварии, а также причины и условия, из-за которых она произошла.