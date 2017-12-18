На проспекте Ямашева «красный» автобус снес столб, 14 человек госпитализированы

На место происшествия приехали несколько машин скорой помощи, кроме того, оказалось парализовано движение трамваев

В Казани на проспекте Ямашева рядом с бассейном «Оргсинтез» пассажирский автобус маршрута №33 снес столб. Фотографии с места происшествия стали выкладывать очевидцы в соцсетях.

На место происшествия приехали несколько машин скорой помощи. Кроме того, оказалось парализовано движение трамваев.

Как сообщили порталу ProKazan.ru в пресс-службе 7-й горбольницы, в настоящее время в больницу поступили 14 человек.

- Окончательное число пострадавших пока неизвестно, так как люди продолжают поступать. Их обследуют врачи, - сообщили в больнице.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.