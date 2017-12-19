Путин проведет неожиданную встречу с Рустамом Миннихановым

Данная встреча не анонсировалась в плане на неделю у президента РТ

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, эта встреча не анонсировалась в плане на неделю у президента РТ.

- Сегодня также несколько будет рабочих встреч (у президента — ред.), из них будет публичной встреча с главой Татарстана Миннихановым, — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Путин также сегодня проведет заседание совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в состав совета входит и Минниханов.

Напомним, ранее Минниханов заявил, что 80 процентов татарстанцев одобряют позицию Путина.