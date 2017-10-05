Рустам Минниханов заявил, что 80 процентов татарстанцев одобряют позицию Путина

Президент Татарстана выступил на открытии XХVII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая проходит сегодня в театре имени Качалова в Казани. Там Рустам Минниханов заявил, что 80 процентов жителей Татарстана одобряют позицию лидера России Владимира Путина, сообщает "Бизнес-Онлайн".

- 3,5 месяца отделяет нас от главных выборов нашей страны — выборов президента России, - сказал Рустам Минниханов. - Но несмотря на то, что предвыборная кампании еще не стартовала, большинство татарстанцев уже сделали свой выборe».

Перед татарстанским единороссами выступил и секретарь генсовета Единой России зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он заявил, что региональные проблемы будут в центре внимания повестки дня партии «Единая России», и в преддверии выборов партией будет сделан «разворот» в сторону регионов.