Средняя зарплата в Казани за 10 месяцев почти в два раза превысила «честную» по Татарстану

Она составила 39,3 тысячи рублей, не изменившись по сравнению с первым полугодием

В Казани у работников крупных и средних предприятий города средняя зарплата в период с января по октябрь 2017 года составила 39,3 тысячи рублей, не изменившись по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на сайте отдела госстатистики Казани.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,3 процента. При этом средняя зарплата в Казани оказалась в 1,7 раз больше медианной зарплаты в Татарстане.

Напомним, что Татарстан в рейтинге регионов России по медианной зарплате занял 39 место из 85 с медианной зарплатой в 22,7 тысяч рублей. При этом лишь 1,64 процентов работников получают свыше 100 тысяч рублей в месяц и 11,3 процента получают зарплату ниже 10 тысяч рублей.

Кстати



Медианная зарплата - уровень, выше и ниже которого получают зарплату одинаковое количество работников или населения. Например, 10 человек зарабатывают: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 и один зарабатывает 10 тысяч монет. Тогда средняя зарплата будет больше тысячи монет. Но медианная зарплата будет всего 105 монет. Медианная - это зарплата человека, среднего в ряду. То есть 50% людей получают меньше него, а 50% людей получают больше него. Считается более справедливым показателем зарплаты, чем уровень средней зарплаты.