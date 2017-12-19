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В Татарстане на переподготовку отправят 1,3 тысяч учителей татарского языка

В Татарстане на переподготовку отправят 1,3 тысяч учителей татарского языка
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов

 В Татарстане около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы, рассказал сегодня на совместном заседании Минобрнауки РТ и республиканского Комитета профсоюза работников образования и науки заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев.

Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов. 

Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Первые установочные сессии прошли на прошлой неделе в основных центрах повышения квалификации Института развития образования РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Учителей обещают переобучить в течение полугода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

Напомним, ранее Министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и "родной язык". Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Н. Вильданов, 20.12.2017, 11:45
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин20 декабря 2017, 11:54
Учите Русский...
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герцог20 декабря 2017, 12:04
Эта переподготовка даст временный эффект решения проблемы.Что я имею ввиду.Дело в том что суждение бухгалтеров идёт по центральному диплому.Их просто не аттестуют через пять лет.Но этого хватит чтобы многим дотянуть до пенсии или сменить работу на более эффектную.То есть сокращаеиые учителя особых кровей и связей и они вскоре войдут в чисо управленцев и даже республиканского уровня.Они будут пробиваться в депутаты и даже в президенты.
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Горожансто20 декабря 2017, 12:17
На учителя русского языка что ли переучат ?
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Горожанин20 декабря 2017, 12:24
ЛОГОПЕДИЯ
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Горожанин20 декабря 2017, 12:30
Не завидую тем замотанным в платочки дурочкам, которые сейчас учатся на татфаке. Думали, болезные, что в школах будут на халяву зарплату получать, а по итогу - "свободная касса" в макдаке с дипломом учителя татарского в кармане.
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Горожанин20 декабря 2017, 12:39
Да зачем их переучивать? Пусть едут обратно к себе в деревню коров доить.
3
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Горожанин20 декабря 2017, 12:43
оккупанты
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Горожанин20 декабря 2017, 12:50
Только не на учителей русского, ради бога! Да и вообще какое повышение квалификации для людей без высшего образования? Пусть идут профессию получать, в любой другой отрасли народного хозяйства..
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2
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Горожанин20 декабря 2017, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Да зачем их переучивать? Пусть едут обратно к себе в деревню коров доить.
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У тебя,УРОДА,не спросили!
2
0
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герцог20 декабря 2017, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Не завидую тем замотанным в платочки дурочкам, которые сейчас учатся на татфаке. Думали, болезные, что в школах будут на халяву зарплату получать, а по итогу - "свободная касса" в макдаке с дипломом учителя татарского в кармане.
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у них двойные дипломы-типа -преподавтель татарского и английского и т.д.
0
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Генрих20 декабря 2017, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
У тебя,УРОДА,не спросили!
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Зато наверняка с тобой умником посоветовались
0
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Дд20 декабря 2017, 13:08
Всех нах обратно в аул там им самое место
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