В Татарстане на переподготовку отправят 1,3 тысяч учителей татарского языка

Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов

В Татарстане около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы, рассказал сегодня на совместном заседании Минобрнауки РТ и республиканского Комитета профсоюза работников образования и науки заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев.

Дополнительное повышение квалификации пройдут еще 208 педагогов.

Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Первые установочные сессии прошли на прошлой неделе в основных центрах повышения квалификации Института развития образования РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Учителей обещают переобучить в течение полугода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

Напомним, ранее Министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и "родной язык". Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.