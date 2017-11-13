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В РТ учителей татарского языка переучат на историков и географов

В РТ учителей татарского языка переучат на историков и географов
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Учителей обещают переобучить в течение полгода

Учителей татарского языка, которые могут попасть под сокращение, будут переучивать на преподавателей других предметов. Об этом пишет «Реальное время».

Институт развития образования Татарстана совместно с министерством образования и науки РТ уже начали набор слушателей для профессиональной переподготовки.

Так, учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов.

Отмечается, что учителей обещают переобучить в течение полгода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

- Учителям предлагают самим выбрать предмет, который бы они хотели преподавать, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сессии Госсовета РТ заявил, что ни один преподаватель не будет уволен.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

План предложенный министерством РТ, сейчас проходит согласование у министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 14.11.2017, 08:12
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин14 ноября 2017, 08:17
Чему они за шесть меяцев смогут переобучить?
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12814 ноября 2017, 08:28
За полгода учителем истории? А нафига тогда в педе годами учат?
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0
14
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угу14 ноября 2017, 08:29
В ответ на комментарий пользователя
Чему они за шесть меяцев смогут переобучить?
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ага, там только чтоб акцент дикий убрать, минимум год нужен.
хотя у некоторых он, похоже пожизненно.
3
9
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Прохожий14 ноября 2017, 08:37
Татяз шли преподавать не самые лучшие студенты , вряд ли это качественная переобувка на ходу вышла....
1
8
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American14 ноября 2017, 08:38
"В течение поЛГода" - а грамотно писать сколько десятков лет надо?
0
10
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American14 ноября 2017, 08:39
В ответ на комментарий пользователя
Чему они за шесть меяцев смогут переобучить?
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Этого вполне достаточно, главное, как преподавать. А то, что преподаватель не знает, уже сам сочинит, все равно история России 100 раз перекроена, и непонятно, кому верить.
5
2
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Горожанин14 ноября 2017, 08:49
вам то какая разница ???? отменили татарский, сидите помалкивайте! походу на самом деле личная неприязнь к татарам у кого то сейчас, ваши дети получили то что хотели, хотя бы частично (не знаю как там у всех сейчас) Вас еб*т вообще что их будут переобучать ??
2
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автопилот14 ноября 2017, 08:50
а с учителями истории и географии поступят так же как в статье с учительницей младших классов?
0
1
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Ильдар14 ноября 2017, 08:50
В ответ на комментарий пользователя
Этого вполне достаточно, главное, как преподавать. А то, что преподаватель не знает, уже сам сочинит, все равно история России 100 раз перекроена, и непонятно, кому верить.
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и география давайте преподавать по такому же принципу. "все равно завтра америка может завоевать францию и все границы поменяются." бред не несите. за полгода можно попытаться подтянуть квалификацию учителя, который раньше получал профильное образование (ранее обычно помимо квалификации учителя татарского параллельно получали вторую квалификацию на учителя другого предмета). но если человек изначально учился только на преподавателя татарского - ему потребуется (согласно стандартам) минимум три года профильного обучения. но в любом из этих вариантов - давайте уж будем честными - в большинстве своем учителя получаться (учитывая изначальный материал) в лучшем случае средненькие ...
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Горожанин14 ноября 2017, 08:53
Отменили обязательный татарский или 2 урока оставили?
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горожанин14 ноября 2017, 08:56
А на астрономов не перучат или астрономия еще - не введена в школы ?
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