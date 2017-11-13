В РТ учителей татарского языка переучат на историков и географов

Учителей обещают переобучить в течение полгода

Учителей татарского языка, которые могут попасть под сокращение, будут переучивать на преподавателей других предметов. Об этом пишет «Реальное время».

Институт развития образования Татарстана совместно с министерством образования и науки РТ уже начали набор слушателей для профессиональной переподготовки.

Так, учителям татарского языка предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов.

Отмечается, что учителей обещают переобучить в течение полгода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.

- Учителям предлагают самим выбрать предмет, который бы они хотели преподавать, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сессии Госсовета РТ заявил, что ни один преподаватель не будет уволен.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

План предложенный министерством РТ, сейчас проходит согласование у министра образования и науки России Ольги Васильевой.

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