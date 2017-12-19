СМИ: в начале 2018 года начнут готовить котлован возле IKEA для строительства метро

При этом официальное решение о строительстве второй линии метро еще не принято

В Казани около торгового центра "Мега" (IKEA) в начале 2018 года начнут готовить к разработке котлован для будущем станции метро "Улица Сахарова", об этом сообщает "Реальное время".

- В первом квартале 2018 года планируется приступить к работам по подготовке стартового котлована на площадке возле IKEA, — сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Для того, чтобы дойти до станции, жителям Азино надо будет пройти около полукилометра через несколько переходов на проспекте Победы.

Изначально проектировщики предлагали разместить станцию строго на заселенной стороне проспекта Победы на пересечении улиц Фучика, Сахарова и Вагапова, но от этой идеи решили отказаться и построить ее около торгового центра.

Однако пока что не принято официальное решение о строительстве второй линии метро - из-за отсутствия федерального финансирования.

При этом гендиректор "Казметростроя" Марат Рахимов заявил, что "дана команда начать строить вторую линию".

Напомним, еще несколько лет назад руководство IKЕA Centres Russia заявило о готовности инвестировать 1 млрд рублей на строительство новой станции метрополитена. Однако со стороны властей города не последовало реакции.