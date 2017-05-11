СМИ: власти Казани проигнорировали предложение IKЕA вложить 1 млрд рублей в метро

На инициативу IKЕA Centres Russia инвестировать 1 млрд рублей на строительство новой станции метрополитена не последовало реакции со стороны властей Казани. Об этом сообщила управляющая ТЦ «Мега Казань» Лиана Сиразетдинова, передает РБК.

- У нас есть письмо, направленное в правительство республики Татарстан о намерении компании IKEA инвестировать 1 млрд рублей в строительство станции метро. Мы готовы это делать, письмо актуально, мы не меняли своих планов, - отметила она.

Так, по ее словам, данная инициатива была озвучена еще год назад.

- Метро возле торгового центра было бы востребовано казанцами, поскольку ТЦ в среднем посещают более 14,6 млн посетителей в год. Посещаемость в 2016 году выросла на 2%, - подчеркнула Сиразетдинова.

Отметим, что ТЦ «Мега Казань» входит в сеть торговых центов IKЕA Centres Russia, которые представлены в 11 крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.