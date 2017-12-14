Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума

Сегодня, 15 декабря, Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, передают «РИА Новости».

Так, согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей — 85% от величины прожиточного минимума. А с 2019 года он будет равен размеру прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

- Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку, - сказал Путин.