Президент России предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума

По словам Путина, доведение МРОТ до уровня не ниже прожиточного уровня — важная задача

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.

- Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку, - сказал Путин, передает ТАСС.

Так, по словам Путина, доведение МРОТ до уровня не ниже прожиточного уровня — важная задача.

- Понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса. Тем не менее сделать это надо и как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета, - подчеркнул он.

Напомним, еще в мае председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего.

Ранее портал ProKazan писал, что в Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей. Так, величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года составляет 8 568 рублей, для трудоспособного населения — 9 142 рубля, пенсионеров — 7 029 рублей, детей — 8 490 рублей.