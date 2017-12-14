В Челнах мужчина устроил стрельбу после конфликта в магазине

В Набережных Челнах мужчина после конфликта в магазине устроил стрельбу на улице из травматического пистолета, сообщают «Вести Камаза».

Инцидент произошел в поселке ЗЯБ.

- Конфликт произошел между тремя парнями. Они шумно ругались в магазине. Затем двое вышли на улицу, а третий последовал за ними. На улице он достал травматический пистолет и открыл стрельбу, - сообщили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время все трое задержаны и дают объяснения в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Челнах неизвестный мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Действие произошло в 11-м комплексе нового города, около трех часов ночи. На видео видно, как мужчина в нетрезвом виде, находясь на улице, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.