В Набережных Челнах мужчина стрелял на улице из автомата

Ночью в Набережных Челнах неизвестный мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, действие происходит в 11-м комплексе нового города, около трех часов ночи.

На видео видно, как мужчина в нетрезвом виде, находясь на улице, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.

В настоящее время выясняется личность мужчины. Как отметили в пресс-службе МВД по городу Набережные Челны, стреляли не из боевого автомата Калашникова, передает kazanfirst.ru.