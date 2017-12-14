Стала известна дата строительства ВСМ «Москва-Казань»

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» начнется в 2018 году на участке от Москвы до Владимира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

- Компания завершает проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Разработана проектная документация участка Москва — Владимир, определенного пилотным, к строительству которого мы приступаем в следующем году, - цитирует газета РЖД слова Мишарина.

Отмечается, что для начала строительства необходимо от 1,3 до 1,5 трлн рублей.

Напомним, в октябре появились сообщения, что ВСМ "Москва - Казань" не будет, сначала магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ, пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.