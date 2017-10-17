Денег нет: СМИ сообщили о переносе стройки ВСМ «Москва - Казань»

Сначала могут построить высокоскоростную магистраль только до Владимира

Высокоскоростную магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом, такое решение было принято на совещании у зампреда правительства Аркадия Дворковича, которое состоялось в сентябре. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к РЖД

По данным СМИ, решение о продлении ВСМ может быть принято, если участок до Владимира окупится. Эту информацию газете подтвердил министр открытого правительства Михаил Абызов и представитель РЖД, строительство ВСМ Москва — Владимир планируется завершить к 2023 году.

Для правительства приоритет — дорога до Казани, но возможна реализация проекта этапами, уточнил Абызов.

Собеседник газеты, участвовавший в подготовке проекта, считает, что на стройку ВСМ не хватает денег.

Стоимость строительства ВСМ «Москва-Казань» на сегодняшний день оценивается в 1,260 трлн рублей. Более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ «Москва-Казань», пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ «Москва-Казань» составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.