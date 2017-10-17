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Денег нет: СМИ сообщили о переносе стройки ВСМ «Москва - Казань»

Денег нет: СМИ сообщили о переносе стройки ВСМ "Москва - Казань"
16+
Фото: Артем Дергунов
Сначала могут построить высокоскоростную магистраль только до Владимира

Высокоскоростную магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом, такое решение было принято на совещании у зампреда правительства Аркадия Дворковича, которое состоялось в сентябре. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к РЖД

По данным СМИ, решение о продлении ВСМ может быть принято, если участок до Владимира окупится. Эту информацию газете подтвердил министр открытого правительства Михаил Абызов и представитель РЖД, строительство ВСМ Москва — Владимир планируется завершить к 2023 году.

Для правительства приоритет — дорога до Казани, но возможна реализация проекта этапами, уточнил Абызов.

Собеседник газеты, участвовавший в подготовке проекта, считает, что на стройку ВСМ не хватает денег.

Стоимость строительства ВСМ «Москва-Казань» на сегодняшний день оценивается в 1,260 трлн рублей. Более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ «Москва-Казань», пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ «Москва-Казань» составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. 

Н. Вильданов, 18.10.2017, 08:21
Тэги: ВСМ
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Комментарии

Горожанин18 октября 2017, 08:35
Почему то я знал ,что ничего не построят,ни сейчас,ни потом.
0
8
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Горожанин18 октября 2017, 08:39
Не четырнадцати часов , а двенадцати. Зачем так много остановок? Через 50 км их получается 15 штук! На каждой по пять минут стоянки уже 75 минут. Поезд не может всю дорогу двигаться со скоростью 400 км.ч. Средняя скорость будет максимум километров 200 в час не больше. Итого 4 часа от Москвы до Казани поезд будет ехать без остановок. + еще как минимум час на остановки итого 5 часов.. Какова будет цена билета? Если сопоставима с авиа,то самолетом получится проще и быстрее.
Лучший комментарий
1
14
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Горожанин18 октября 2017, 08:40
Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец.
0
12
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Горожанин18 октября 2017, 08:43
ну и славу богу. значит не будут рубить лес на лебяжьем.
2
11
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Ильнур Рамазанов18 октября 2017, 08:43
А разговоров то было..... верните награбленные деньги ,и ВСМ можно будет построить от Калининграда до Владивостока. Перестаньте воровать просто.
0
11
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герцог18 октября 2017, 08:45
Ответ короткий:"Денег нет" и стройка заморожена до срока
Но в заморозке, я скажу друзья-особого тут нет порока
Лечу я самолётом за моря-кайфую сочно-стиль свой выгибая
Доставка быстрая и вот-уже пиджак я в тропиках снимаю
О остров, пальмы , океан-бегу к волне и буйство постигаю
Что день мне завтрашний несёт-пока увы я этого не знаю
Но остров пуст, хотя красиво здесь-нет девушек и время улетает
Лежать напрасно тут и нету совсем дорог и обо мне увы никто не знает
И снова самолётом я лечу на острова где девушки танцуют
Дорог не надо-пусть все пацаны-на самолётах по морям кочуют
4
0
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Горожанка18 октября 2017, 08:52
В ответ на комментарий пользователя
ну и славу богу. значит не будут рубить лес на лебяжьем.
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Дорогу не построят, а лес все-равно вырубят под это дело. Удащливые такую возможность не упустят.
2
9
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Некто18 октября 2017, 08:52
В ответ на комментарий пользователя
Не четырнадцати часов , а двенадцати. Зачем так много остановок? Через 50 км их получается 15 штук! На каждой по пять минут стоянки уже 75 минут. Поезд не может всю дорогу двигаться со скоростью 400 км.ч. Средняя скорость будет максимум километров 200 в час не больше. Итого 4 часа от Москвы до Казани поезд будет ехать без остановок. + еще как минимум час на остановки итого 5 часов.. Какова будет цена билета? Если сопоставима с авиа,то самолетом получится проще и быстрее.
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Полностью согласен. Если 770км проезжает за 3,5 часа, то 50 км между станциями должен проезжать примерно за 3 минуты. Это без учета остановок. То есть поезд должен за 50 км разогнаться до 400 км/ч и к станции успеть оттормозиться. Странно всё это.
0
5
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Горожанин18 октября 2017, 08:53
"По данным СМИ, решение о продлении ВСМ может быть принято, если участок до Владимира окупится". Бред полнейший! Как может окупиться участок до Владимира? Это примерно, как построить метро до Чепчугов и ждать пока он окупится...
0
8
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Правдоед18 октября 2017, 08:53
Цитата 2013 года. "Сооружение ВСМ Москва -Казань стоимостью более 1 трлн рублей (включая 650 млрд руб. господдержки[36]) предполагается на принципах государственно-частного партнёрства. Инвестирование в мегапроект планируется с использованием средств госбюджета, Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда РФ, средств частных инвесторов и привлечённых кредитов[39]." Бюджет с дырой, Пенсионный пустой, ФНБ полупустой, Резервный фонд похудел со 140 до 20 млрд долл, а вы говорите про какие -то космические трассы для народа..
0
4
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Горожанин18 октября 2017, 09:01
Скоростной поезд в экономическую и политическую пустоту будет перевозить только воздух. Вот если в товарняке за 100 рублей возили, это бы отвечало реалиям.:-D
0
0
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Горожанин18 октября 2017, 09:10
Это росия детка
0
0
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Горожанин18 октября 2017, 09:11
решение о продлении ВСМ может быть принято, если участок до Владимира окупится.

---
а если не окупится - разберут? 8-*
0
1
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Горожанин18 октября 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
Цитата 2013 года. "Сооружение ВСМ Москва -Казань стоимостью более 1 трлн рублей (включая 650 млрд руб. господдержки[36]) предполагается на принципах государственно-частного партнёрства. Инвестирование в мегапроект планируется с использованием средств госбюджета, Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда РФ, средств частных инвесторов и привлечённых кредитов[39]." Бюджет с дырой, Пенсионный пустой, ФНБ полупустой, Резервный фонд похудел со 140 до 20 млрд долл, а вы говорите про какие -то космические трассы для народа..
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Ждите увеличения налогов и зверства приставов. B-|
0
2
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Горожанин18 октября 2017, 09:12
Китайцев позвать они за месяц сделают
0
1
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Горожанин18 октября 2017, 09:20
Бгаг
А кто-то верил, что построят?
0
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Горожанин18 октября 2017, 09:27
Уахахаха! Ахахахаха ))))
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