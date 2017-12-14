Власти Казани на развитие физкультуры и спорта потратят более 5 млрд рублей

Власти Казани на развитие физкультуры и спорта в 2018-2022 гг планируют потратить более 5 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов мэрии города.

Отмечается, что из бюджета Казани планируется выделить 4,375 млрд рублей, остальные 766 млн рублей - внебюджетные источники.

Деньги планируют потратить на подготовку в детско-юношеских спортивных школах, обучение тренеров и участие атлетов в соревнованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Казани построят велодорожки от Азино до центра города, в бюджет города уже были заложены соответствующие расходы. Минувшей весной проект велодорожной сети с начальной протяженностью 12 км и ориентировочной стоимостью в 643 миллиона рублей согласовали в исполнительных органах города, маршрут пройдет вдоль Казанки, Булака, Нижнего и Среднего Кабана, через Центр гребных видов спорта, зоопарк, парк Тысячелетия, КФУ, в некоторых точках в непосредственной близости от метро.