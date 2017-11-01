В Казани в следующем году построят велодорожки от Азино до центра

В бюджет города заложили соответствующие расходы

В 2018 году в Казани построят велодорожки от Азино до центра города, в бюджет города уже были заложены соответствующие расходы. Об этом рассказала руководитель архитектурного бюро, по итогам тендера представившего эскизный проект трассы, Анжелика Мелентьева, передает "Татар Информ".

Минувшей весной проект велодорожной сети с начальной протяженностью 12 км и ориентировочной стоимостью в 643 миллиона рублей согласовали в исполнительных органах города, маршрут пройдет вдоль Казанки, Булака, Нижнего и Среднего Кабана, через Центр гребных видов спорта, зоопарк, парк Тысячелетия, КФУ, в некоторых точках в непосредственной близости от метро.

При этом трасса замкнута в кольцо со стороны Азино и состыкована с уже существующим малым велокольцом по центру Казани (включающим новую набережную, улицы Театральная и Пушкина), и кроме того, включает 30 объектов, интересных с точки зрения туризма.

Работа над проектом финансировалась из Программы развития ООН.

Напомним, что в этом году в Казани должны были быть построены велодорожки. Так Ильсур Метшин рассказал, что на правом берегу реки Казанка, в частности, около развлекательного комплекса "Ривьера", собираются возвести набережную шириной до 40 метров, включающую велодорожки. Кроме того, весной стало известно, что велодорожки появятся вдоль проспекта Ямашева. Однако грандиозные планы пришлось отложить из-за отсутствия финансирования.