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В Казани в следующем году построят велодорожки от Азино до центра

В Казани в следующем году построят велодорожки от Азино до центра
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Фото: http://www.tatar-inform.ru
В бюджет города заложили соответствующие расходы

В 2018 году в Казани построят велодорожки от Азино до центра города, в бюджет города уже были заложены соответствующие расходы. Об этом рассказала руководитель архитектурного бюро, по итогам тендера представившего эскизный проект трассы, Анжелика Мелентьева, передает "Татар Информ".

Минувшей весной проект велодорожной сети с начальной протяженностью 12 км и ориентировочной стоимостью в 643 миллиона рублей согласовали в исполнительных органах города, маршрут пройдет вдоль Казанки, Булака, Нижнего и Среднего Кабана, через Центр гребных видов спорта, зоопарк, парк Тысячелетия, КФУ, в некоторых точках в непосредственной близости от метро.

При этом трасса замкнута в кольцо со стороны Азино и состыкована с уже существующим малым велокольцом по центру Казани (включающим новую набережную, улицы Театральная и Пушкина), и кроме того, включает 30 объектов, интересных с точки зрения туризма.

Работа над проектом финансировалась из Программы развития ООН.

Напомним, что в этом году в Казани должны были быть построены велодорожки. Так Ильсур Метшин рассказал, что на правом берегу реки Казанка, в частности, около развлекательного комплекса "Ривьера", собираются возвести набережную шириной до 40 метров, включающую велодорожки. Кроме того, весной стало известно, что велодорожки появятся вдоль проспекта Ямашева. Однако грандиозные планы пришлось отложить из-за отсутствия финансирования.

Н. Вильданов, 02.11.2017, 16:59
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин02 ноября 2017, 17:14
можно будет кататься спокойно. Никто никому мешать не будет. В Уфе по всему городу и постоянно люди ездят на великах, самокатах. Очень удивлена была
0
0
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Горожанин02 ноября 2017, 17:18
Ага , построят! Отнимут часть дороги у автомобилистов. Просто линии расчертят.
0
1
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