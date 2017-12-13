Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе

Президент России напомнил, что примерно половина татар проживают в других регионах России

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Набережных Челнов об изучении татарского языка в Татарстане, по его словам, нет никакой остроты в сфере национального вопроса.

- Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они не проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. Вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня друзей много. Ведь татары проживают не только в Татарстане, половина примерно татар проживают в других регионах РФ. У всех должны быть равные стартовые условия.



И если люди будут знать свой национальный язык (о чем я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным, на самом деле) и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке — а преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке — мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и все, - цитируют "Известия" слова Путина.

При этом он отметил, что необходимо обеспечить возможность изучения абсолютно любого родного языка.

Также Владимир Путин заявил, что вопрос укрупнения регионов России не стоит.

— Хочу, чтобы меня услышали в национальных республиках: мы ничего не будем навязывать. Любой народ — маленький или большой — должен выбрать самую оптимальную форму сосуществования с другими народами России. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет и быть не может, - сообщил президент.

К слову, Путин решил ответить на вопрос о языках после того, как обратил внимание на плакат журналистки "Путин бабай".

- Вот тут обостряют, держат плакат с надписью "Путин, бай-бай", - заявил президент.

Журналистка в свою очередь объяснила президенту значение татарского слова "бабай".

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На 13-ю по счету пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным аккредитовалось 1640 журналистов — больше, чем когда-либо. Кроме представителей российских СМИ, в Москву 14 декабря приехали журналисты из Китая, США, Японии, Франции и Германии. Эту встречу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал особенной, так как истекает срок президентских полномочий нынешнего лидера. Из-за рекордного количества корреспондентов падают их шансы на то, чтобы задать вопрос — по оценке организаторов, он равняется 1:30.