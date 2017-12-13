Наверх
Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе
13:20, сегодня41
В Казани на каждого безработного приходится четыре вакансии
14:48, сегодня
В Казани прокуратура закрыла сайт по продаже редкого леопарда
14:44, сегодня
В Татарстане в 2017 году на правительственные сайты совершили 7 миллионов атак
14:31, сегодня1
Купи квартиру – выиграй машину
Глава штаба Собчак в Казани опровергла информацию о ее визите в столицу Татарстана
14:12, сегодня4
Реклама
В Казани задержали отца, сына которого нашли только после возбуждения дела об "убийстве"
14:10, сегодня3
В Казани закрыли движение по улицам Тэцевская и Пригородная
13:38, сегодня1
10 казанцев станут новыми звездами ТНТ
В Минстрое России спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 6 процентов
13:00, сегодня6
Резиденты Иннополиса по итогам года заработали 1 млрд рублей
12:19, сегодня7
В Казани на Горьковском шоссе "Лада" повисла на отбойнике
12:01, сегодня18
Роспотребнадзор поможет выбрать детские подарки
На улице Мавлютова 26-летняя девушка на Mercedes сбила студента на "зебре"
11:48, сегодня38
Стало известно, когда откроется «Сказочный городок» на Кремлевской набережной
11:38, сегодня8
Казанец, забивший до смерти щенка из-за 1000 рублей, собирается купить еще одного пса
11:26, сегодня37
Будет ли ставка на ипотеку падать и дальше?
Инструкция ProKazan.ru: как купить билет на матчи ЧМ в Казани и не сойти с ума
10:52, сегодня10
Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар
10:49, сегодня28
В Казани поймали еще одного педофила
10:44, сегодня20
Подарите на Новый Год себе и близким безопасность
Казанские водители оказались самыми "светлыми" в России
10:19, сегодня11
Экс-главу допофиса разорившегося Татагропромбанка в Челнах осудили за кражу 6 млн рублей
09:52, сегодня4
СМИ: чиновникам запретят требовать от россиян «лишние» справки
09:25, сегодня13
В каком казанском ресторане можно пообедать за 250 рублей?
В Казань пришла Федеральная сеть автосервисов
09:04, сегодня11
Жительница Казани стала «Супермоделью Татарстана»
09:01, сегодня4
Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов
08:38, сегодня5
«МультиЁлка. Школа волшебников» – новогоднее чудо начинается
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приедет в Казань
08:15, сегодня46
Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов
06:16, сегодня
Официально: в Казани семьи с детьми-инвалидами освободили от налога на имущество
18:53, 13.12.201724
В Казани с начала года в ДТП погибли 42 человека
18:19, 13.12.201713
В офисе ГК «ЕвроГрупп» челнинского бизнесмена вновь проходят обыски
17:54, 13.12.20174
В Казани создали комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий
17:25, 13.12.201731
В Татарстане суд прекратил дело против мужчины, который проломил череп своей дочери
16:59, 13.12.201710
Госдума одобрила законопроект о "путинских" выплатах при рождении первого ребенка‍
16:50, 13.12.201717
В Татарстане осудили 19-летнего парня, который изнасиловал 75-летнюю родственницу
16:20, 13.12.201726
В Татарстане две девочки пытались спрыгнуть с крыши торгового центра
16:17, 13.12.201721
В Нижнекамске будут судить посетителя трактира, который осколком изуродовал официанта
15:27, 13.12.20176
И вновь: синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели
15:27, 13.12.201714
Что дарить казанцам на Новый год
15:21, 13.12.2017
В Татарстане жена умершего от язвы мужчины потребовала 2 млн рублей с больницы
15:05, 13.12.201717
Минниханов предложил итальянским бизнесменам откармливать скот в Татарстане
14:50, 13.12.201733
Процедуры для ухода за сухой кожей
14:34, 13.12.20175
Власти Казани обещают решить транспортную проблему в «Салават Купере»
14:31, 13.12.201733
МВД предложило платить жителям России до 3 млн рублей за помощь полиции
14:24, 13.12.201722
В Нижнекамске назначили нового главу УМВД
13:53, 13.12.201724
ВС РТ утвердил приговор замдиректора нижнекамского колледжа, которая создала псевдогруппу
12:59, 13.12.201710
МВД о главе ГИБДД Нижнекамска, который помог сдать экзамен на права: взятки там не было
12:34, 13.12.201729
Власти Казани утвердили бюджет с доходами 21,6 млрд рублей
12:29, 13.12.20178
Около Елабуги под лед провалились восемь рыбаков
11:59, 13.12.201718
В Казани водитель сбил женщину и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев
11:59, 13.12.20175
В Казани осудили мужчину, забившего до смерти собаку из-за съеденной 1000 рублей
11:45, 13.12.201722
В Татарстане женщина нашла своего отца мертвым в гараже
11:28, 13.12.20171
В Татарстане двух парней обвинили в сексе с 15-летней девочкой
11:14, 13.12.201727
В Набережных Челнах выберут «Супермодель Татарстана»
11:07, 13.12.20172
Госсовет РТ об инициативе отменить Конституцию Татарстана: с какой стати?
10:45, 13.12.201753
СМИ: строительство мусоросжигательного завода в РТ планируют начать осенью 2018 года
10:37, 13.12.201745
СМИ: Глава ГИБДД Нижнекамска помог сыну бизнесмена сдать экзамен на права
09:52, 13.12.201741
Рифкат Минниханов: на установку знаков и разметку в Казани потратили 10 млн рублей
09:45, 13.12.201712
На улице Чуйкова 17-летний студент устроил резню в семье
09:36, 13.12.201729
Полиция нашла 1,5-годовалого мальчика из Казани, которого искали по делу об "убийстве"
09:07, 13.12.201719
В Казани нашли нелегальные тетради с изображением FIFA
08:45, 13.12.201711
Минниханов в Милане заявил: мы можем построить "Маленькую Италию" около РКБ
08:27, 13.12.201766
Где чаще всего обворовывают квартиры
08:21, 13.12.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе

Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе
16+
Фото: скриншот
Президент России напомнил, что примерно половина татар проживают в других регионах России

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Набережных Челнов об изучении татарского языка в Татарстане, по его словам, нет никакой остроты в сфере национального вопроса.

- Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они не проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. Вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня друзей много. Ведь татары проживают не только в Татарстане, половина примерно татар проживают в других регионах РФ. У всех должны быть равные стартовые условия.

И если люди будут знать свой национальный язык (о чем я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным, на самом деле) и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке — а преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке — мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и все, - цитируют "Известия" слова Путина.

При этом он отметил, что необходимо обеспечить возможность изучения абсолютно любого родного языка.

Также Владимир Путин заявил, что вопрос укрупнения регионов России не стоит.

— Хочу, чтобы меня услышали в национальных республиках: мы ничего не будем навязывать. Любой народ — маленький или большой — должен выбрать самую оптимальную форму сосуществования с другими народами России. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет и быть не может, - сообщил президент.

К слову, Путин решил ответить на вопрос о языках после того, как обратил внимание на плакат журналистки "Путин бабай".

- Вот тут обостряют, держат плакат с надписью "Путин, бай-бай", - заявил президент.

Журналистка в свою очередь объяснила президенту значение татарского слова "бабай".

Все новости по теме татарского языка можно прочитать по ссылке.

На 13-ю по счету пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным аккредитовалось 1640 журналистов — больше, чем когда-либо. Кроме представителей российских СМИ, в Москву 14 декабря приехали журналисты из Китая, США, Японии, Франции и Германии. Эту встречу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал особенной, так как истекает срок президентских полномочий нынешнего лидера. Из-за рекордного количества корреспондентов падают их шансы на то, чтобы задать вопрос — по оценке организаторов, он равняется 1:30.

Н. Вильданов, 14.12.2017, 13:20
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 13:37
Ну, слушаю его конференцию и на вопрос ''зачем вы идёте на выборы? '' какую то.... понёс.А посмотрев в зал увидел плакат и озвучил написанное как ''Путин бай,бай''.Но его поправили что там написано '' Путин бабай '':-D:-D Путин сослался на плохое уже зрение. Точно, бабайка. Короче, как нищал народ., так после ''выборов'' и продолжит.
12
12
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 13:41
У татар проблема с родным языком, не поймут добровольно изучать или принудительно. Учите как хотите, людям голову своей проблемой не забивайте.
Лучший комментарий
6
38
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 13:46
понравился вопрос про Родченкова. Ответ - типа как допустили такого человека? а вот эти факты как он бы прокомментировал?


15.04.2013
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


О поощрении

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания),

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
РОДЧЕНКОВА Григория Михайловича - исполняющего обязанности
директора федерального государственного унитарного предприятия
"Антидопинговый центр", город Москва

17 ОКТЯБРЯ 2014
Сегодня, 17 октября, в Государственном музее спорта министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко вручил государственные награды спортсменам, тренерам, специалистам и работникам спортивной отрасли.

Глава Минспорта России отметил, что в числе награжденных – люди, которые внесли огромный вклад в проведение, организацию и победу сборной России на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи и XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани. Впереди у нашей страны – проведение других крупнейших спортивных мероприятий, и их успех будет зависеть от слаженной совместной работы.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Родченков Григорий Михайлович – исполняющий обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Антидопинговый центр», город Москва.

30 января 2015 года
награжден орденом Дружбы за большой вклад в проведение, организацию и победу сборной России на Олимпийских играх в Сочи.
4
7
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 13:49
коры от него же

Путин отметил, что военные расходы России сбалансированы между обеспечением безопасности и устойчивостью экономики. По его словам, они составляют около 46 миллиардов долларов, а в США — 700 миллиардов. «Вы чувствуете разницу? И может ли наша страна позволить себе такие расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим, достаточно», — подчеркнул глава государства.

«Есть довольно современная шутка. К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: "Тут кортик был, где он?" Тот отвечает: "Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора". "Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?" Мы же не хотим такого развития событий?» — заключил президент под смех присутствующих.
6
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 13:49
Ну, татары молодцы,"Путин - бай,бай!"Ох,сколько, мемов появится!!
4
11
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 13:50
Нет логики в ответе по языку. 2 мест по ЕГЭ по русскому языку в регионе. Очень хороший уровень. И татарчкий не мешал.
8
5
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин14 декабря 2017, 14:03
вот некоторые ругают Путин такой, Путин сякой. А ведь нет ему достойного соперника . Зюганов, Жириновский, Миронов? разве кто то из них может затмить Путина на мировой арене? 5 лет назад была против Путина. В этом году пойду и буду голосовать за него.
13
15
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:03
ой, как устали уже все от вашего татарского. хватит уже! добровольно! все вопрос закрыт!
6
23
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
У татар проблема с родным языком, не поймут добровольно изучать или принудительно. Учите как хотите, людям голову своей проблемой не забивайте.
Развернуть
Давайте-ка Вы попробуйте за 2 часа в неделю изучить на достоцгом уровне свой родной - русский язык (если Вы русский конечно)...
12
5
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:16
лалалалалала
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
вот некоторые ругают Путин такой, Путин сякой. А ведь нет ему достойного соперника . Зюганов, Жириновский, Миронов? разве кто то из них может затмить Путина на мировой арене? 5 лет назад была против Путина. В этом году пойду и буду голосовать за него.
Развернуть
Отсутствие альтернативы, вот и вся причина, а это отсутствие запланированное, уважаемый (ая) ,неужели даже на русском не понимаете?
3
6
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
ой, как устали уже все от вашего татарского. хватит уже! добровольно! все вопрос закрыт!
Развернуть
А вы не чешите его и уставать не будете, успокойтесь и не пишите здесь
6
2
Согласны с автором?
djkr14 декабря 2017, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Нет логики в ответе по языку. 2 мест по ЕГЭ по русскому языку в регионе. Очень хороший уровень. И татарчкий не мешал.
Развернуть
Не мешал кому то,кому то мешал,одно понять не можете а скорее не хотите, человека другой национальности будь то русский,мордвин,удмурт,калмык и т.д.,зачем заставлять учить не родной язык,если у человека есть желание и потребность изучить языки народов РФ а также любой язык другого государства,он выучит этот язык.Все просто не надо изобретать велосипед.В каком регионе мы нежили у нас одна страна Россия.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:22
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
11
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Давайте-ка Вы попробуйте за 2 часа в неделю изучить на достоцгом уровне свой родной - русский язык (если Вы русский конечно)...
Развернуть
Учите 4 часа, 6 часов, хоть десять. Кто мешает?
2
8
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Отсутствие альтернативы, вот и вся причина, а это отсутствие запланированное, уважаемый (ая) ,неужели даже на русском не понимаете?
Развернуть
Вы думаете альтернатива= демократия . Несмотря на то что в США и многих др странах главы меняются каждый срок не значит , что меняется политика, по факту руководит партия, которая стабильно сидит на своем месте долгий срок. Это мои взгляд, я ничего Вам не навязывают, это моя точка зрения. Да со многим(в его правлении ) можно не согласится, но время показало что политика которую он ведет эффективна. На русском я понимаю)))
2
3
Согласны с автором?
556714 декабря 2017, 14:25
Я из комитета измученных татарским языком родителей.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
У русских проблема с родным языком, не поймут добровольно изучать или принудительно. Учите как хотите, людям голову своей проблемой не забивайте где нибудь подальше от ТАТАРСТАНА
Развернуть
А мы учим молча, а не кричим по 2 часа в день, что хотим, а не можем.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Отсутствие альтернативы, вот и вся причина, а это отсутствие запланированное, уважаемый (ая) ,неужели даже на русском не понимаете?
Развернуть
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, — Путин выдвигается на новый срок.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Учите 4 часа, 6 часов, хоть десять. Кто мешает?
Развернуть
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
7
5
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
Родной язык все должны знать. Раз не знают, значит не хотят, сами виноваты.
2
3
Согласны с автором?
Уху евший14 декабря 2017, 14:29
Остроты нет, тупизна сплошная :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
Развернуть
А демократия как? Насильно мил не будешь.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Не мешал кому то,кому то мешал,одно понять не можете а скорее не хотите, человека другой национальности будь то русский,мордвин,удмурт,калмык и т.д.,зачем заставлять учить не родной язык,если у человека есть желание и потребность изучить языки народов РФ а также любой язык другого государства,он выучит этот язык.Все просто не надо изобретать велосипед.В каком регионе мы нежили у нас одна страна Россия.
Развернуть
Российская Федерация, еще раз Федерация!!
1
4
Согласны с автором?
гоорожанин14 декабря 2017, 14:31
А вы не смейтесь , вы не представляете какая счастливаяя жизнь для русских детей настала .
3
4
Согласны с автором?
Уху евший14 декабря 2017, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
Развернуть
А то что? 8-*
1
5
Согласны с автором?
Форвард14 декабря 2017, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
Так кто тебе запрещает? Учи свой татарский, тем более курсы сейчас есть бесплатные. А если не получается, то это уже тяжелый случай или просто ты балабол.
3
3
Согласны с автором?
djkr14 декабря 2017, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
Над русские с палкой стоят и не дают учить?или они сами не учат?
1
1
Согласны с автором?
djkr14 декабря 2017, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
Развернуть
Наша страна называется Россия.
2
3
Согласны с автором?
Форвард14 декабря 2017, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Вы думаете альтернатива= демократия . Несмотря на то что в США и многих др странах главы меняются каждый срок не значит , что меняется политика, по факту руководит партия, которая стабильно сидит на своем месте долгий срок. Это мои взгляд, я ничего Вам не навязывают, это моя точка зрения. Да со многим(в его правлении ) можно не согласится, но время показало что политика которую он ведет эффективна. На русском я понимаю)))
Развернуть
В США нет и не было демократии никогда!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
Кстати, вот чуваши молодцы, недавно там был, раньше русские над татарами смеялись в Татарстане, что по телевизору одни песни и пляски,а у них все нормально по телеку песни,пляски и театры на чувашском по местным каналам, на улице все встречные по чувашски разговаривают и никто их чаплашками не обзывает!Там, что русские другие?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Я из комитета измученных татарским языком родителей.
Развернуть
Нарзан пить не пытались?
0
1
Согласны с автором?
гоорожанин14 декабря 2017, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
А вы не смейтесь , вы не представляете какая счастливаяя жизнь для русских детей настала .
Развернуть
Как мало русским надо для счастья
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Я из комитета измученных татарским языком родителей.
Развернуть
Сокращенно ''КИТЯР ''?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:47
Президент России Владимир Путин во время ежегодной конференции пообещал еще год не поднимать налоги. Такое заявление он сделал во время ежегодной большой пресс-конференции.

«Собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут», — пообещал Путин, отметив, что «в целом это (курс на отказ от повышения налогов — РБК.) все-таки выдерживается».

в правительство хочет

- Почему правительство хочет повысить налоги?
- Нужно выполнять социальные обязательства перед народом... . Сирии, Египта, Новороссии: )
0
3
Согласны с автором?
гоорожанин14 декабря 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Наша страна называется Россия.
Развернуть
Как , как?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
А что им и вам мешает изучать свой родной язык? Учите, никто его не запрещает. Но не надо было в течении 25 лет заставлять русских и русскоязычных детей изучать неродной им татарский зык. Количество часов которого достигало 6 в неделю, при 3-х часах изучения русского. Наконец то нарушение прав наших детей прекратилось.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, — Путин выдвигается на новый срок.
Развернуть
Ну вы же знаете, что такого не может быть. В смысле спать 100 лет.А Путин.. скорее Путина, женщина.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Наша страна называется Россия.
Развернуть
А гастарбайтеры говорят ''наша Раша '!:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
ой, как устали уже все от вашего татарского. хватит уже! добровольно! все вопрос закрыт!
Развернуть
Нет! Только все начинается!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
А то что? 8-*
Развернуть
Будешь немым.:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
вот некоторые ругают Путин такой, Путин сякой. А ведь нет ему достойного соперника . Зюганов, Жириновский, Миронов? разве кто то из них может затмить Путина на мировой арене? 5 лет назад была против Путина. В этом году пойду и буду голосовать за него.
Развернуть
ду рак ты! и не лечешься. 50-ые годы кто кроме Сталина? 70--ые годы кто кроме Брежненва. 2000-ые годы кто кроме Путина?:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
Развернуть
Мы в России живем, нам татарский язык не нужен.
4
0
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у коренных марийцев, чуваш,удмурт знают ли они свой РОДНОЙ ЯЗЫК. 99% скажут нет, а все потому что они не изучали его. Вы уже задолбали руссссссские
Развернуть
Рахмат дустым. БИк дрес айткянсен!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
А демократия как? Насильно мил не будешь.
Развернуть
Тем что вы руссссские увеличиваете изучение своего языка, а родного для татар добровольно. ЭТО ВАША ГНИЛАЯ ДЕМОКРАТИЯ
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Я из комитета измученных татарским языком родителей.
Развернуть
вали нах с Татарстана имученная урыска!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
А то что? 8-*
Развернуть
ТОГДА ПОШЕЛ ВОННННН.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Мы в России живем, нам татарский язык не нужен.
Развернуть
Говори за себя. Кто тебе дал.право, за всех.говорить? А?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 14:59
"У всех должны быть равные стартовые условия...Вот и всё". "Путин, бай-бай"!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Сокращенно ''КИТЯР ''?
Развернуть
Татарстананн!:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Как , как?
Развернуть
Наша Раша, нащальника.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 15:03
Путин лжет от начала и до конца! Вопрос с языком только начался! Дальше будет интереснее!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
Живя в ТАТАРСТАНЕ будь добр изучать принудительно родной язык коренных жителей.
Развернуть
Сейчас уже это твои больные фантазии...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Пойдете ли вы на выборы 18 марта 2018 года?

До окончания голосования осталось:
Да. Буду голосовать за действующего лидера государстваДа. Буду голосовать за «Против всех» (Собчак) Буду голосовать за других
Голосов: 104
Голосовать
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 46
Голосовать
Нет. Я не хожу на выборыМне еще нет 18 лет
Голосов: 15
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru