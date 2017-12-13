Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приедет в Казань

Она примет участие в официальном открытии предвыборного штаба в столице Татарстана

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на следующей неделе приедет в Казань. Она примет участие в официальном открытии предвыборного штаба в Казани. Об этом в соцсети сообщила одна из представительниц штаба.

- Техническое открытие штаба состоится 16 декабря, а официальное — на следующей неделе. Точная дата пока неизвестна, - написала она.

Сообщается, что штаб расположен на улице Московская.

Напомним, ранее сообщалось, что главой штаба Ксении Собчак в Казани стала руководитель «Открытого права» (проект «Открытой России», основатель Михаил Ходорковский) Эльза Нисанбекова.

Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета «Ведомости» 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль «спарринг-партнера главного кандидата» (то есть Владимира Путина).