Главой штаба Ксении Собчак в Казани стала руководитель одного из проектов Ходорковского

Сам штаб откроется в ближайшее время

Главой штаба Ксении Собчак в Казани стала руководитель «Открытого права» (проект «Открытой России», основатель Михаил Ходорковский) Эльза Нисанбекова. Об этом пишут idelreal.org.

- У Ксении Собчак довольно высоки шансы стать зарегистрированным кандидатом. То, что она делает уже сейчас — вынесение на федеральные каналы таких проблем, как пытки, несправедливые приговоры и прочее — для меня стало решающим в принятии решения возглавить ее штаб в Казани, - подчеркнула Нисанбекова.

По ее словам, штаб в Казани откроется в «ближайшее время».

Кстати, ранее СМИ сообщили, что в предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться в президенты России, произошел раскол. Команду Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова, который в 1996 году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина и который должен был стать руководителем «оффлайн-направления» кампании.

Напомним, бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).

Для справки



26-летняя Эльза Нисанбекова окончила юрфак КАИ. Карьеру юриста начала с дел о взыскании страховок, защиты прав потребителей, дел о разводах. Два года подряд выдвигалась на выборах в Госсовет Татарстана (2014 год) и в Казгордуму (2015 год). С 2016 года начала работать в «Открытой России».