Госдума одобрила законопроект о «путинских» выплатах при рождении первого ребенка‍

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Об этом сообщают "Известия". Законопроекту нужно будет пройти еще два чтения.

Право на выплату действует как при рождении первого ребенка, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.

Такая возможность появится у россиян, постоянно проживающих на территории РФ, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Однако претендовать на выплаты смогут лишь те семьи, в которых общий доход составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума. В Татарстане прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9142 рубля. То есть рассчитывать на выплаты в 8490 рублей может семья из трех человек (включая ребенка) с общим доходом не выше 41 139 рублей.

Также предусматриваются выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.