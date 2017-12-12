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Госдума одобрила законопроект о «путинских» выплатах при рождении первого ребенка‍

Госдума одобрила законопроект о "путинских" выплатах при рождении первого ребенка‍
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Фото: Wikimedia.org

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Об этом сообщают "Известия". Законопроекту нужно будет пройти еще два чтения.

Право на выплату действует как при рождении первого ребенка, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.

Такая возможность появится у россиян, постоянно проживающих на территории РФ, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Однако претендовать на выплаты смогут лишь те семьи, в которых общий доход составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума. В Татарстане прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9142 рубля. То есть рассчитывать на выплаты в 8490 рублей может семья из трех человек (включая ребенка) с общим доходом не выше 41 139 рублей.

Также предусматриваются выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Н. Вильданов, 13.12.2017, 16:50
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин13 декабря 2017, 16:46
Еще б она не одобрила...
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Горожанин13 декабря 2017, 16:55
К сожалению, имеет также место факт, когда неблагополучные асоциальные субьекты начинают плодиться с целью получения подобных выплат.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин13 декабря 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению, имеет также место факт, когда неблагополучные асоциальные субьекты начинают плодиться с целью получения подобных выплат.
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А так же молодые специалисты, научные работники, сотрудники бюджетных учреждений занимающие начальные должности, у которых з/п не превышает 20 000.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 декабря 2017, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
А так же молодые специалисты, научные работники, сотрудники бюджетных учреждений занимающие начальные должности, у которых з/п не превышает 20 000.
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Ага, выплаты туда, выплаты сюда, за помощь мвд 3млн. Эти бумажки чем обеспечены? Вы столько товаров производите или векселя свои впихиваете другим странам? Нет? Тогда очень скоро эти бумажки превратятся в мусор.
1
0
Согласны с автором?
ТАТАРИН13 декабря 2017, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Ага, выплаты туда, выплаты сюда, за помощь мвд 3млн. Эти бумажки чем обеспечены? Вы столько товаров производите или векселя свои впихиваете другим странам? Нет? Тогда очень скоро эти бумажки превратятся в мусор.
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я противпопулизма но ты чмо местное смотри внешторговый баланс России иувидишь чтопродаем мы больше чем покупаем
Поянл чмо7 бумажка у тебя одна конституция местная А РУБЛЬ ДЕНЬГИ а ты дурак чаплашка сабиснкая! ТЫ все понял утырок?
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