МВД о главе ГИБДД Нижнекамска, который помог сдать экзамен на права: взятки там не было

Именно поэтому по данному факту было принято решение ограничиться предупреждением и лишением премии

В пресс-службе МВД Татарстана прокомментировали ситуацию с главой ГИБДД по Нижнекамскому району Aлександру Крайнову, который помог сыну одного из местных жителей сдать теоретический экзамен при получении водительских прав, выяснилось, что суммы в 30 тысяч рублей глава инспекции не получал.

- В отдел собственной безопасности МВД по РТ в сентябре поступила информацию о том, что глава ГИБДД по району оказал помощь при сдаче экзамена для получения водительских прав, по данному факту проведена служебная проверка. По завершению проверки глава ГИБДД по району был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и лишен премии.



Однако никаких 30 тысяч рублей, в которую он, якобы, оценил свою помощь, не было, так как в этом случае было бы возбуждено соответствующее уголовное дело, - рассказали ProKazan.ru в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, ранее местный телеканал НТР сообщил, что глава ГИБДД по району получил за помощь в сдаче экзамена 30 тысяч рублей.