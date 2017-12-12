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СМИ: Глава ГИБДД Нижнекамска помог сыну бизнесмена сдать экзамен на права

СМИ: Глава ГИБДД Нижнекамска помог сыну бизнесмена сдать экзамен на права
16+
Фото: телеканал НТР
В наказание его лишили премии

В Нижнекамске глава местного ГИБДД подполковник полиции Aлександр Крайнов помог сыну одного из городских бизнесменов сдать теоретический экзамен при получении водительских прав. Об этом сообщает телеканал НТР со ссылкой на приказ за подписью главы МВД по РТ Артема Хохорина.

В ходе служебной проверки информации, поступившей в в отдел собственной безопасности МВД по РТ, выяснилось, что юный сын одного из бизнесменов неоднократно неудачно пытался сдать экзамен, в какой-то момент он через своего отца вышел на человека, обещавшего за 30 тысяч рублей оказать содействие.

После передачи денег глава местного ГИБДД помог в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД.

- За это министр приказал привлечь Александр Крайнова к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Кроме этого, глава местного ГИБДД лишен премии, - отмечается в сообщении.

Н. Вильданов, 13.12.2017, 09:52
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин13 декабря 2017, 10:03
Подумаешь в банановой республике при исполнении взятку 30тыс взял, ладно самолетом не рулил пьяный и людей не убивал на ренж роверах, да и на взятку не один спа центр не построил на булаке))) могли бы просто пощёчину дать и отпустить чтоб не шалил больше)))
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Горожанин13 декабря 2017, 10:05
А почему не уволен? Рядового сотрудника выгнали бы с позором. Типа смотрите, как мы с коррупцией боремся.
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Горожанин13 декабря 2017, 10:06
вот он, единственный взяточник в гаевне. теперь заживем честно
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да ну13 декабря 2017, 10:10
тоже мне, Америку открыл
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Горожанин13 декабря 2017, 10:10
Надо же насколько тупым надо быть чтобы многократно не сдать теорию. 20 вопросов легко отвечаются за 2 минуты! Реально права нельзя давать тем кто даже теорию осилить не может! Сам лично проходил 800 вопросов без ошибок за три часа с перекурами.
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Горожанин13 декабря 2017, 10:11
Когда блат все можно
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Батюшка13 декабря 2017, 10:15
А что теперь за взятку к уголовной ответственности не привлекают? Или 30 тыс это мелочь по сравнению с мировой революцией?
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Горожанин13 декабря 2017, 10:17
И ТОЛЬКО? ну премию он заработает еще больше. УВОЛИТЬ!!!!!!!!!!!!
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