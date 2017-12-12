СМИ: Глава ГИБДД Нижнекамска помог сыну бизнесмена сдать экзамен на права

В наказание его лишили премии

В Нижнекамске глава местного ГИБДД подполковник полиции Aлександр Крайнов помог сыну одного из городских бизнесменов сдать теоретический экзамен при получении водительских прав. Об этом сообщает телеканал НТР со ссылкой на приказ за подписью главы МВД по РТ Артема Хохорина.

В ходе служебной проверки информации, поступившей в в отдел собственной безопасности МВД по РТ, выяснилось, что юный сын одного из бизнесменов неоднократно неудачно пытался сдать экзамен, в какой-то момент он через своего отца вышел на человека, обещавшего за 30 тысяч рублей оказать содействие.

После передачи денег глава местного ГИБДД помог в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД.

- За это министр приказал привлечь Александр Крайнова к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Кроме этого, глава местного ГИБДД лишен премии, - отмечается в сообщении.