В Казани осудили мужчину, забившего до смерти собаку из-за съеденной 1000 рублей

В Казани суд признал виновным 45-летнего мужчину, который до смерти забил свою собаку из-за того, что та сгрызла купюру в 1000 рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил его к 210 часам обязательных работ, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 12 октября 2017 года пьяный мужчина у себя дома жестоко избил свою собаку, множество раз ударив ее ногами и руками из-за съеденной купюры. Собака от полученных травм скончалась.

По данному факту было возбуждено дело по статье "жестокое обращение с животными, повлекшее за собой их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов", свою вину мужчина полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.