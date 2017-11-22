В Казани мужчина забил до смерти собаку, которая съела банкноту в 1000 рублей

В Казани 45-летний мужчина до смерти забил свою собаку из-за того, что та сгрызла купюру в 1000 рублей, его ждет суд. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

12 октября 2017 года пьяный житель города у себя дома жестоко избил свою собаку, множество раз ударив ее ногами и руками из-за съеденной купюры. Собака от полученных травм скончалась.

По данному факту было возбуждено дело по статье "жестокое обращение с животными, повлекшее за собой их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов", свою вину мужчина полностью признал.

Дело направлено в суд, мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.