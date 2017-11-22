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В Казани мужчина забил до смерти собаку, которая съела банкноту в 1000 рублей

В Казани мужчина забил до смерти собаку, которая съела банкноту в 1000 рублей
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани 45-летний мужчина до смерти забил свою собаку из-за того, что та сгрызла купюру в 1000 рублей, его ждет суд. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

12 октября 2017 года пьяный житель города у себя дома жестоко избил свою собаку, множество раз ударив ее ногами и руками из-за съеденной купюры. Собака от полученных травм скончалась.

По данному факту было возбуждено дело по статье "жестокое обращение с животными, повлекшее за собой их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов", свою вину мужчина полностью признал.

Дело направлено в суд, мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.

Н. Вильданов, 23.11.2017, 14:15
Тэги: Смерть
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Комментарии

Уху евший23 ноября 2017, 14:23
У мужика была собака
Он ее любил
Она сожрала кусок
Он её убил

:-D
5
7
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Уху евший23 ноября 2017, 14:24
Какие еще хyлиганские побуждения? Это была месть )
5
7
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Горожанин23 ноября 2017, 14:26
Мразь!
3
12
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Юр23 ноября 2017, 14:26
Ещё один живодер
Лучший комментарий
3
13
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Горожанин23 ноября 2017, 14:39
Деньги-вещь относительная. Кто то за 1000 горбатится 2 дня, кто то лям в час подумает. Задумайтесь,из за какой суммы у вас бы поехала крыша? Думаю на определенном рубеже каждый мог бы забить пса.
5
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Горожанин23 ноября 2017, 14:40
Вот дурачок, зачем же об этом было трезвонить везде. Штуки нет, собаки нет, свободы тоже нет. Болтун.
0
6
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Горожанин23 ноября 2017, 14:41
Хозяин довел пса, очередной выродок у который за тысячу е//ниться:-)
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Горожанин23 ноября 2017, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
Собака или хозяин?
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4
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Горожанин23 ноября 2017, 14:46
Когда перестанут судить только за шанусов, а начнут судить за любое убитое животное с применением жестокости? Есть куча видосов где кроликов из пневматического пистолета полдня убивают, или свиньи бегают по несколько часов с недорезанном горлом. Почему не судят охотников?
Для общества все эти ужаные вещи норма да забава, но как только шанус получает - так сразу мразь, сжечь и так далее. Переименуйте статью, замените слово животные на собаки, все равно судят только за шавок.
1
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Горожанин23 ноября 2017, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Вот дурачок, зачем же об этом было трезвонить везде. Штуки нет, собаки нет, свободы тоже нет. Болтун.
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Какой свободы нет? ))))) у нас за людей то не сажают )
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Горожанин23 ноября 2017, 14:54
Тварь! Это я про собаку! А че серьезно животных бить нельзя? А на ком мне тогда отыгрываться?:-( Девушки у меня нет. Я толстый некрасивый и бедный!((((
1
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Горожанин23 ноября 2017, 14:57
А я в детстве любил жуков на части рвать! Я тоже садист?
1
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Горожанин23 ноября 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
А я в детстве любил жуков на части рвать! Я тоже садист?
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Нет, ты дебил.
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Горожанин23 ноября 2017, 15:07
Тварь хозяин
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Горожанин23 ноября 2017, 15:26
Ну и дурачок
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Нечто23 ноября 2017, 15:36
Жестоко конечно. Собака хозяина пыталась видимо спасти от пьянки сожрав последнюю тыщу. А он ее бедную на тот свет. Я вот иногда тоже нажираюсь, но я тихий. Не буяню, а у некоторых чердак сносит!
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Горожанин23 ноября 2017, 15:39
Собакен не вписался в рыночную экономику.
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Горожанин23 ноября 2017, 15:46
Этот косарь на синьку был, убил псину, да и сам потом как псина сдохнет
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