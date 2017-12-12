Минниханов в Милане заявил: мы можем построить «Маленькую Италию» около РКБ

Комплекс будет включать в себя гостиницу, офисы, торговый центр, жилые дома, склады, школу и спортивный центр

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне во время визита в Милан встретился с представителями итальянского бизнеса, на встрече состоялась презентация проекта Little Italy ("Маленькая Италия") — строительство жилых и коммерческих зданий в районе Республиканской клинической больницы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Планируемый к строительству комплекс будет весьма перспективным, он будет включать в себя гостиницу, офисы, торговый центр, жилые дома, склады, школу и спортивный центр.

- Считаю данный район перспективным, так как близлежащая территория активно осваивается. Дорожная инфраструктура, подъездные пути должны стать залогом успеха проекта, - отметил Минниханов. - Этот проект хорошо вписывается в нашу стратегию, основанную на том, чтобы разгрузить центр Казани и основать в разных районах города подобные "центры притяжения" — где будет жилье, офисные помещения, школы и другие объекты. Многофункциональные комплексы, такие, как "Маленькая Италия", позволят развивать районы, где расположены въезды в город.

Разработчиком проекта выступает Studio Costa Progettazioni - итальянская архитектурная студия из Рима.

Также Минниханов в пятизвездочном отеле Four Seasons встретился с татарами из Италии, президент выложил видео со встречи в своем Instagram. На ролике исполнитель татарских песен Рафис Хуснутдинов выступает перед собравшимися.

В Италии татары появились в середине XX века. По оценкам исполкома Всемирного конгресса татар, в настоящее время здесь проживают около 600 татар. Практически все они являются представителями новой волны эмиграции, приехавшими сюда на работу или учебу.