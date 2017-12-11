Минниханов улетит в Милан, чтобы встретиться с местными татарами

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня улетит в Италию, в Милане он встретится с с представителями татарской диаспоры, сообщает пресс-служба всемирного конгресса татар.

Встреча с местными татарами состоится в пятизвездочном отеле Four Seasons в здании XV века, на ней будут присутствовать около 20 человек.

Ассоциация "Татары в Италии»" была создана в 2013 году. Ее деятельность направлена на реализацию проектов по сохранению и развитию татарской культуры, национальной идентичности татарского народа в Италии.

Отметим, сегодня в Милане прогнозируется солнечная погода, температура днем составит около +5 градусов тепла.