В Казани на улице Побежимова надругались над 8-летней девочкой: подозреваемого ищут

В Казани на улице Побежимова на чердаке одного из домов неизвестный надругался над 8-летней девочкой, правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление случилось около 16 часов 11 декабря, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся, - рассказали ProKazan.ru.

Со слов девочки был составлен фоторобот преступника, сейчас возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

На розыск подозреваемого направлены все силы.