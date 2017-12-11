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В этом году народный каток NEFIS возле «Казань Арены» вновь не откроется

В этом году народный каток NEFIS возле «Казань Арены» вновь не откроется
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Каток не откроется из-за приближающегося ЧМ-2018

В этом году  народный каток NEFIS возле «Казань Арены» вновь не откроется из-за предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом будущего года.

Как пишет «Бизнес Онлайн», стадион «Казань Арена» не будет проводить новогодних мероприятий на своей площадке. По этой же причине, отмечается, ГК «Нэфис» не зальет каток.

Однако на совещании в мэрии Казани, которое прошло 13 ноября, председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова сообщила, что в декабря в городе откроются 19 катков, в том числе каток на «Казань Арене».

Так, на этом фоне новогодняя национальная деревня «Ханский двор» готовит незамерзающие фонтаны, которые пользовались популярностью у горожан.

- Открытие состоится 23-го декабря. Традиционно акцент будет сделан на детских развлечениях. Будут лазерное шоу, фестиваль красок. Также вновь будет работать незамерзающий фонтан, - отметила начальник отдела событийного маркетинга компании Луиза Мингалеева.

А ПСО «Казань» традиционно свои планы держит в секрете. Однако в компании уточнили, что в этом году сказочный городок на Кремлевской набережной будет отличаться от прошлого, но сохранит прежние черты.

Напомним, ранее стало известно, что главную новогоднюю елку откроют 29 декабря. В этот же день состоится открытие ледового городка под Кремлем. 

Люция Кашапова, 12.12.2017, 09:09
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин12 декабря 2017, 09:20
Спать хотел на чм2018.для народа нужно сделать
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3
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Горожанин12 декабря 2017, 09:20
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Горожанин12 декабря 2017, 09:23
Дөрес моның хәтле суйлак гәүдә белән инде бала тәрбияләп,чана тартып ,я исә чаңгыда йөрергә кирәк.мөхәммәтҗанов икрам.электричкаларда да мондый күңелле компашкалар тәтеми,хэ.э э
1
0
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Горожанин12 декабря 2017, 09:24
Просто у Нэфиса денег нет, после краха ТФБ они в полной ж...
0
2
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Альберт Дристогон12 декабря 2017, 09:28
Нет денег,нет катка.Терпите.
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Горожанин12 декабря 2017, 09:59
Для ПСО Казань все условия в этом году создали: даже детский ледовый городок от театра кукол к ним поближе перенесли. Не удивлюсь, если в этом году сделают вход платным
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