Каток не откроется из-за приближающегося ЧМ-2018

В этом году народный каток NEFIS возле «Казань Арены» вновь не откроется из-за предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом будущего года.

Как пишет «Бизнес Онлайн», стадион «Казань Арена» не будет проводить новогодних мероприятий на своей площадке. По этой же причине, отмечается, ГК «Нэфис» не зальет каток.

Однако на совещании в мэрии Казани, которое прошло 13 ноября, председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова сообщила, что в декабря в городе откроются 19 катков, в том числе каток на «Казань Арене».

Так, на этом фоне новогодняя национальная деревня «Ханский двор» готовит незамерзающие фонтаны, которые пользовались популярностью у горожан.

- Открытие состоится 23-го декабря. Традиционно акцент будет сделан на детских развлечениях. Будут лазерное шоу, фестиваль красок. Также вновь будет работать незамерзающий фонтан, - отметила начальник отдела событийного маркетинга компании Луиза Мингалеева.

А ПСО «Казань» традиционно свои планы держит в секрете. Однако в компании уточнили, что в этом году сказочный городок на Кремлевской набережной будет отличаться от прошлого, но сохранит прежние черты.

Напомним, ранее стало известно, что главную новогоднюю елку откроют 29 декабря. В этот же день состоится открытие ледового городка под Кремлем.