Около «Казань Арены» в этом году вновь откроется каток

Всего в Казани будут открыты 19 катков

В Казани в этом году вновь откроется каток около стадиона «Казань Арена», об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии Казани председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

С декабря в городе откроются 19 катков, в том числе пунктами проката с 3700 парами коньков: катки с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центре хоккея на траве и по ул. Дубравная, базе отдыха «Солнечная». Кроме того, будут работать 8 крытых ледовых арен.

- В Казани сегодня созданы больше возможности для занятия массовым спортом. Порядка двух десятков крытых хоккейных арен, 80 открытых коробок. Думаю, горожане оценят новые освещенные лыжные трассы в парках Победы, Крылья Советов, которые добавились в новом лыжном сезоне к пяти уже существующим, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в прошлом году каток возле «Казань Арены» стал платным и занимал меньшую площадь, чем обычно - это произошло из-за соседства с парком динозавров. В этом году парка динозавров на территории стадиона нет.