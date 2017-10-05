Ксения Собчак призвала прекратить «кавалерийский наскок» на татарский язык

Она посоветовала учитывать особенности "такого прекрасного и прогрессивного региона как Татарстан, а не пытаться постричь все регионы России под одну гребенку"

Канидат в кандидаты президента России Ксения Собчак поддержала татарский язык в школах Татарстана, призвав Генеральную прокуратуру и Рособрнадзор прекратить кавалерийский наскок. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

По ее словам, прокуратура не должна указывать, какие предметы и в каком количестве преподавать в школах.

- Вы на пустом месте, вместо соблюдения законности, создаете конфликт и напряженность в обществе. Вы разрушаете устойчивую работу школ в Татарстане, которые среди учебного года должны резко менять учебные планы, расписания уроков, увольнять учителей, — отметила политик.

Она призвала учитывать особенности "такого прекрасного и прогрессивного региона как Татарстан, а не пытаться постричь все регионы России под одну гребенку".

Напомним, ранее стало известно, что ситуация с татарским языком в Татарстане интересует лишь 7 процентов опрошенных жителей республики. Самые главные проблем, по мнению жителей РТ — это проблемы экономики, низких зарплат, состояния дорог, высоких тарифов ЖКХ.

Ксения Собчак собирается участвовать в мартовских выборах президента России в качестве кандидата "Против всех". О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).