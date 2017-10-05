Исследование: жителям Татарстана не интересна ситуация с татарским языком в школах

Ситуация с татарским языком в Татарстане интересует лишь 7 процентов опрошенных жителей республики, об этом стало известно сегодня на заседании Экспертного совета при КФУ по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам с участием завкафедрой конфликтологии Андреем Большаковым.

По его данным, основанным на опросах по итогам второго полугодия 2017 года, банковский кризис, непродление договора о суверенитете, дискуссии об изучении русского и татарского языков незначительно повлияли на общественное мнение жителей.

- Оказалось, что люди практически не заметили этих событий. В целом доверие к первым лицам - президентам России и Татарстана - не пошатнулось и осталось на прежнем уровне - в районе 70%, - заявил Большаков, передает пресс-служба КФУ.

Самые главные проблем, по мнению жителей РТ — это проблемы экономики, низких зарплат, состояния дорог, высоких тарифов ЖКХ.

Говоря о крахе "Татфондбанка", эксперт заявил, что эта тема изжила себя к концу года. Оценивая протестный потенциал в Татарстане, Большаков сообщил, что на вопрос, пойдут ли жители республики на протестные митинги, лишь немногим более 20 процентов опрошенных отвечают положительно.

Свыше 77 процентов респондентов оценивают межнациональную ситуацию в Татарстане как спокойную, стабильную. Большинство татарстанцев — 89,4 процента — никогда не сталкивались с нарушениями или ущемлениями по национальному признаку.