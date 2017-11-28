Возле казанского Кремля построят «космодром» изо льда высотой с 4-этажный дом

Высота самой высокой горки составит 13 метров!

На площади Тысячелетия, огороженной по периметру забором, сейчас полным ходом идут строительные работы: рабочие возводят деревянные каркасы горок, сцену и прочие объекты для ледового городка.

На стройплощадку журналиста портала ProKazan.ru не пустили. Может быть потому, что официально ее не существует, так как тендер на возведение ледового городка опубликован 24 ноября, а организацию, которая будет его строить, выберут лишь 15 декабря.

Ледовые бруски для строительства горок и скульптур начнут добывать позже, когда городские водоемы покроются льдом. Если для возведения ледового городка возле театра кукол использовался лед с Кабана, в этом году, скорее всего, стройматериал возьмут с Казанки.

Самой главной горкой станет одна из самых высоких в стране - 12-метровый "Космодром". По высоте она сравнится с 4-этажным домом. С нее будет три ската длиной 130 метров.

К слову, с 2017 года действует ГОСТ, в котором прописаны все требования, предъявляемые к строительству и эксплуатации ледяных горок. Он поможет существенно сократить риски для здоровья и безопасности, связанных с использованием зимних аттракционов детьми и взрослыми.

Самыми необычными горками станут "Катюша" - выполнена в виде военной машины и "Машина" в виде гоночного болида. Их высота составит около полутора метров.

Помимо постоянных сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, которых вырезают из глыбы льда, в этом году появится новый - волчонок Забивака. Высота ледовой скульптуры вместе с подиумом составит около 3,5 метров.

Открыть главную городскую елку и ледовый городок должны не позднее 29 декабря. Зрителей ожидают 30-минутный театрализованный пролог с участием Деда Мороза и Кыш Бабая, четырехчасовая концертная программа и салют.

В пиротехническом шоу используют 1670 фейерверков, самый большой диаметр разлета в небе составит 100 метров.