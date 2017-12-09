В Минтруде объяснили порядок «путинских» выплат на первенца при рождении близнецов

Ежемесячная выплата, обещанная президентом России Владимиром Путиным семьям, в которых в 2018 году родится первый ребенок, в случае рождения близнецов "достанется" тому из детей, кто появится на свет первым, разъяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает "Интерфакс".

- По двойне и по тройне — как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает [выплаты] на первого ребенка, — сказал Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

При этом второй ребенок сможет получить выплаты из материнского капитала.

Напомним, молодым семьям с первенцем будут выплачиваться ежемесячные выплаты до достижения ребенка 1,5 лет. Однако претендовать на выплаты смогут лишь те семьи, в которых общий доход составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума. В Татарстане прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9142 рубля. То есть рассчитывать на выплаты в 8490 рублей может семья из трех человек (включая ребенка) с общим доходом не выше 41 139 рублей.