В казанском жилом комплексе ведущий инженер упал в шахту лифта и погиб

В Казани вечером 8 декабря в строящемся жилом комплексе на проспекте Победы в шахту лифта упал 32-летний ведущий инженер "Стройтехнадзора", от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело инженера было найдено в шахте лифта подземной парковки, к тому момент он был мертв несколько часов. Предварительно, он скончался из-за травмы головы, полученной при падении, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Отметим, ранее в этом ЖК уже происходил похожий смертельный случай - осенью 2016 года 52-летний мужчина провалился в шахту лифта на третьем этаже, от полученных травм он скончался мгновенно.