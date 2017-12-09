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В казанском жилом комплексе ведущий инженер упал в шахту лифта и погиб

В казанском жилом комплексе ведущий инженер упал в шахту лифта и погиб
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани вечером 8 декабря в строящемся жилом комплексе на проспекте Победы в шахту лифта упал 32-летний ведущий инженер "Стройтехнадзора", от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело инженера было найдено в шахте лифта подземной парковки, к тому момент он был мертв несколько часов. Предварительно, он скончался из-за травмы головы, полученной при падении, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Отметим, ранее в этом ЖК уже происходил похожий смертельный случай - осенью 2016 года 52-летний мужчина провалился в шахту лифта на третьем этаже, от полученных травм он скончался мгновенно.

Денис Зарипов, 11.12.2017, 11:58
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин11 декабря 2017, 12:02
Какое то заколдованное место в этом ЖК, в 16-м упал, через год опять упал.
1
1
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Горожанин11 декабря 2017, 12:06
Не соблюдал тб?
1
2
Согласны с автором?
герцог11 декабря 2017, 12:08
Звучит как гордо - инженер!
Во всем он первый пионер!
Шагает в шахту лифта смело
И ждет чтоб масса пела!
2
0
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Горожанин11 декабря 2017, 12:10
Вот тебе и надзор, сам нарушил т.б.
0
1
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Горожанин11 декабря 2017, 12:27
Грустно конечно, молодой парень, но должность подразумевает что человек должен следить за тб, а тут такая смерть! Ирония...
0
0
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Басмачъ11 декабря 2017, 12:35
Похоже там кто то из своих сводит счеты с недругами.
0
0
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Альберт Дристогон11 декабря 2017, 12:45
Летят пернатые летят,на юг,на юг...
0
0
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герцог11 декабря 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Звучит как гордо - инженер!
Во всем он первый пионер!
Шагает в шахту лифта смело
И ждет чтоб масса пела!
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Это не я писал-это другой товарищ
0
0
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