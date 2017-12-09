Российским чиновникам с 1 января повысят зарплату

С 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений повысят на 4%. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отметим, что в последний раз зарплаты чиновникам повышали в 2013 году на 5,5%.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал два указа о повышении зарплат чиновников. Так, согласно первому указу с 1 октября текущего года размеры месячных окладов государственных гражданских служащих республики повысили в 1,049 раза.

Также увеличились оклады на 5% технических работников, которые не являются госслужащими, но осуществляют техническое обеспечение госорганов.