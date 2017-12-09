Главную елку Казани откроют в конце декабря

Главную новогоднюю елку Казани откроют 29 декабря. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

«Зеленую красавицу» установят на площади Тысячелетия. Она будет украшена леденцами, шарами и валенками. Также, по словам Абзалова, в этот же день здесь откроется ледовый городок.

- 23 декабря откроется национальная новогодняя деревня «Ханский двор» на территории Казанского ипподрома. В парке «Черное озеро» 25 декабря мы планируем открыть каток, 26 декабря пройдут народные гулянья в Старо-Татарской слободе, - отметил он.

Так, по словам Абзалова, в парке «Черное озеро» откроется каток более 6 тыс. кв. м., также здесь появятся тематические арт-объекты. В Горкинско-Ометьевском лесу будут проходить семейные и детские мастер-классы, спортивные соревнования. А в парке имени Горького можно будет покататься на тюбингах, а также откроется рождественская ярмарка с сувенирами.

Кроме того, новогодняя елка будет установлена и ЖК «Салават Купере».

- Также мы подготовили увлекательную программу «Зима в парках», основным украшением которой станут гастроли французского передвижного театра, - добавил Абзалов.

Напомним, главная новогодняя елка Казани в этом году будет меньше прошлогодней в два раза. На елку из бюджета потратят 2,2 млн рублей против 12 млн рублей в прошлом году. Ель будет представлять собой металлический конусообразный каркас из 19 ярусов высотой в 1 метр и ветви из искусственной хвои. Диаметр основания конструкции составит около 8 метров. В ветви будут вплетены около 1,2 тыс. светодиодных гирлянд холодного белого свечения длиной 110 см каждая.