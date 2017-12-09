В Татарстане еще один рыбак канул в Бездну

8 декабря вечером на номер 112 поступило сообщение о пропаже 62-летний житель поселка Ким, прописанного в Казани. Стало известно, что мужчина утром отправился на рыбалку на реку Бездна в районе деревни Воробьевка. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вечером этого же дня волонтеры обнаружили на реке полынью, рядом с которой лежали шапка и ледянки пропавшего.
На следующий день утром на место прибыли полицейские и спасатели ЗПСО №3. Спустя несколько часов поисков тело рыбака было обнаружено в русле реки.
В этот же день в Агрызском районе Татарстана на реке Иж погиб рыбак, провалившись под тонкий лед.
Также ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Мензелинском районе Татарстана погибли два рыбака.
Советы ГУ МЧС России, если вы провалились под лед:
- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, постарайтесь снять обувь,
- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги на льдину;
- держите голову высоко над поверхностью воды;
- попробуйте передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лёд.
- После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.