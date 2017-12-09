В Татарстане еще один рыбак канул в Бездну

8 декабря вечером на номер 112 поступило сообщение о пропаже 62-летний житель поселка Ким, прописанного в Казани. Стало известно, что мужчина утром отправился на рыбалку на реку Бездна в районе деревни Воробьевка. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вечером этого же дня волонтеры обнаружили на реке полынью, рядом с которой лежали шапка и ледянки пропавшего.

На следующий день утром на место прибыли полицейские и спасатели ЗПСО №3. Спустя несколько часов поисков тело рыбака было обнаружено в русле реки.

В этот же день в Агрызском районе Татарстана на реке Иж погиб рыбак, провалившись под тонкий лед.

Также ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Мензелинском районе Татарстана погибли два рыбака.

Советы ГУ МЧС России, если вы провалились под лед:

- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, постарайтесь снять обувь,

- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги на льдину;

- держите голову высоко над поверхностью воды;

- попробуйте передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лёд.

- После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.