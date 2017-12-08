В Татарстане рыбак погиб, провалившись под тонкий лед

В Агрызском районе Татарстана на реке Иж погиб рыбак, провалившись под тонкий лед. Об этом сообщают «Вести Камаза».

Трагедия произошла накануне утром недалеко от деревни Татарская Шаршада.

- Трое мужчин приехали ловить рыбу. Надели охотничьи лыжи и вышли на тонкий лед, - говорится в сообщении.

Однако один из них вспомнил, что забыл снасти и пошел обратно. В это время он услышал крики со стороны друзей. Один из них махал руками, а другой провалился под лед. Мужчины вызвали МЧС. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, они достали мужчину на берег, но к этому времени рыбак уже скончался.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Мензелинском районе Татарстана погибли два рыбака, провалившись под осенний лед.

Советы от ГУ МЧС России, если вы провалились под лед



- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, постарайтесь снять обувь,

- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги на льдину;

- держите голову высоко над поверхностью воды;

- попробуйте передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лёд.

- После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.