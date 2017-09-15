Житель Зеленодольска с третьего раза стал участником шоу «Голос»

Житель Зеленодольска Данил Буранов прошел слепые прослушивания и стал участником шоу «Голос-6». Его наставником стал Дима Билан.

На слепых прослушиваниях Буранов исполнил песню «Внеорбитные» Юлианны Карауловой. Позже певец признался, что на шоу он попал с третьей попытки.

- Я не смотрел «Голос», так как для меня это скучно. Лишь смотрел первый сезон, когда там была Дина. Мы с ней давно знакомы, дружим, вместе пели по кабакам, - сказал Буранов в интервью изданию Starghit.

Отмечается, что Данил будучи школьником стал победителем в Зеленодольске в номинации «Конферанс» фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык». Также он является выпускником ГИТИСа.

Напомним, победительница шоу «Голос» первого сезона Дина Гарипова тоже из Зеленодольска.