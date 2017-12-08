В Камском Устье могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей

В настоящее время бизнесмены из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода ведут переговоры о его строительстве

В Камско-Устьинском районе Татарстана могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей. Об этом сообщил глава района Павел Лоханов, пишет РБК.

Отмечается, что в настоящее время бизнесмены из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода ведут переговоры о его строительстве.

Однако, по словам главы района, пока инвесторы ждут, когда им будет предложена концепция развития туризма.

- Принципиально место нами подобрано в Куйбышевском затоне, там муниципальная земля, есть подъездные пути, все готово чтобы начинать строительство, - сказал он.

Так, отмечается, что необходима дорожная карта по развитию туризма, так как нужны конкретные цифры, чтобы понять объемы затрат. Поэтому, чтобы решить эту задачу, руководство района обратилось за помощью к президенту республики Рустаму Минниханову.

- У нас турпоток составляет около 200 тыс. человек в год но это преимущественного рыбаки. Как только встанет лед у нас массовое паломничество рыбаков. В новогодние праздники приезжают десятки тысяч человек. Движение утром снегоходов по льду, как в Казани на мосту Миллениум в час пик. А наша задача сделать Камское Устье территорией семейного отдыха, чтобы рыбаки могли приехать с семьями, детьми, - отметил Лоханов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что рабочие одного из сельскохозяйственных предприятий Камского Устья начали забирать телят за долги по зарплате. Судебные приставы передали взыскателям 46 телят на сумму около 1,1 миллиона рублей.