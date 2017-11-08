В Татарстане работники предприятия получили зарплату телятами

Рабочие одного из сельскохозяйственных предприятий Камского Устья начали забирать телят за долги по зарплате.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, на сегодняшний день судебные приставы передали взыскателям 46 телят на сумму около 1,1 миллиона рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Камском Устье судебные приставы у предприятия арестовали 850 коров за долги около 23 млн рублей. Местное сельскохозяйственное предприятие имеет много долгов по зарплате, страховым взносам, налогам.

- Меры к погашению долгов со стороны руководства практически не принимаются, в связи с чем, судебные приставы приняли решение о принудительном взыскании, - отметили в ведомстве.

Организация занимается разведением крупно рогатого скота для последующей реализации мясо-молочных продуктов, в ангарах находится поголовье коров и бычков. Кстати, стоимость одного теленка составляет около 10 тысяч рублей.