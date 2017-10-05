Глава Госсовета РТ прошел проверку на детекторе лжи

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин сегодня в казанском IT-парке осмотрел выставку о профилактике коррупции и прошел проверку на представленном здесь полиграфе. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

- Надо, чтобы все депутаты прошли, — отметил политик.

По его словам, для искорения коррупции обществу необходим дополнительный инструмент контроля с использованием современных технологий.

- Если в процесс борьбы с коррупцией не будет включена работа непосредственно с людьми, живущими в нашем обществе, то одними законами и нормативными документами не возможно будет добиться положительного результата. Делать это нужно по принципу гласности и открытости, – рассказал спикер.

С начала года в Татарстане было зарегистрировано 586 коррупционных преступлений, размер причиненного государству ущерба — 770 млн рублей. Вся сумма была возмещена почти в полном объеме.