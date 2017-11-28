Средний размер взятки в Татарстане вырос до 271 тысячи рублей

Средний размер взятки в Татарстане в 2017 году вырос более чем в два раза до 271 тысячи рублей, об этом рассказал на пресс-конференции начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Ринат Акчурин.

- В прошлом году средний размер составил 120 тысяч рублей, в этом ¬– 271 тыс. Выявлено 377 преступлений, связанных с незаконным освоением бюджета. Где бюджет – всегда есть коррупционные риски и всегда есть факты откатов, – сообщил представитель МВД.

С начала года в Татарстане было зарегистрировано 586 коррупционных преступлений, размер причиненного государству ущерба — 770 млн рублей. Вся сумма была возмещена почти в полном объеме.

- Основную долю коррупционных дел составляют преступления против государственной власти и интересов службы. Если говорить о должностных преступлениях по отраслям экономики, то здесь превалирует распоряжение недвижимым имуществом — 162 преступления, — отметил Ринат Акчурин.

Еще 58 преступлений совершено в сфере образования, 11 — в сфере строительства и ЖКХ, семь — в сфере здравоохранения и социального обеспечения. С начала года обнаружено 377 преступлений, связанных с незаконным освоением бюджетных средств.