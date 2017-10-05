Забор на Голубом озере нужен для «равномерного распределения отдыхающих»

В Министерстве лесного хозяйства РТ рассказали, какие работы были проведены в природной зоне

В конце ноября завершилось благоустройство Малого Голубого озера. ProKazan.ru съездил в природный заказник и посмотрел, как преобразилась его территория. Помимо обновленных спусков в воду, раздевалок и беседок, мы увидели забор, которым отгородили от остальных одну из купален.

В Министерстве лесного хозяйства РТ рассказали, что было сделано при благоустройстве Голубого озера и зачем нужен упомянутый выше забор.

Руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев сообщил, что в рамках строительства были обновлены и отремонтированы уже существовавшие на территории озера объекты. Новые постройки не возводились, так как это могло оказать негативное воздействие на окружающую среду.

На территории природного заказника были реконструированы мосты, построены новые деревянные раздевалки, сооружены удобные спуски в воду. Причем при строительстве купален соблюдали современные стандарты: сначала возвели металлический каркас, на который сверху положили деревянное покрытие. Также вокруг озера посадили 89 новых деревьев, а лес очистили от валежника.

Ильнур Кашафеев по нашей просьбе прокомментировал наличие отгороженной купальни:

— Данный забор уже был ранее, в процессе работ его только обновили. Забор необходим для того, чтобы равномерно распределить потоки туристов. Это поможет уменьшить негативное воздействие на озеро. Большинство людей приходят со стороны Щербаковки, поэтому для них отведено больше купален. Однако некоторые идут со стороны Крутушки и, спускаясь по лестнице, они выходят к другим мосткам. Каждый человек может выбрать любой из пяти спусков в воду. К упомянутой «отдельной» купальне также есть возможность пройти.