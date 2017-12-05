На Голубом озере огородили забором «купальню для избранных»?

30 ноября завершились работы по благоустройству Малого Голубого озера. ProKazan.ru узнал, что изменилось на территории природного заказника

В июле 2017 года Учебно-опытный Пригородный лесхоз (подведомственная организация Министерства лесного хозяйства РТ) выставил тендер на благоустройство Голубых озер. На эти цели из бюджета было выделено 9 миллионов рублей.

В августе аукцион на право заключения контракта выиграла организация «Теплоника-М». После чего на территории Малого Голубого озера начались работы по благоустройству. Согласно плану, преобразование должно было закончиться 30 ноября 2017 года.

ProKazan.ru отправился на Голубое озеро, чтобы посмотреть, как изменилась территория природного заповедника после благоустройства.

Изменения можно заметить сразу при входе на территорию природного заказника. У первой протоки появились три оборудованных спуска в воду — раньше их не было. Рядом поставили новую деревянную раздевалку.

Табличку с информацией об уникальной природной зоне, к сожалению, не обновили. Хотя, судя по ее состоянию, замена или хотя бы ремонт ей нужен. Часть текста на стенде заклеена объявлениями, а некоторые буквы отпали.

Вдоль берега обновили старый забор. Он идет вплоть до раздевалок на Малом Голубом озере.

Раздевалки у самого озера тоже новые. Внутри чисто, просторно и приятно пахнет древесиной. В каждой раздевалке установлены по два крючка — есть, куда повесить вещи.

Все спуски в Голубое озеро также обновили. Они стали менее крутыми и удобными для спуска и подъема. По сторонам от лестниц установили крепкие перила, за которые можно с уверенностью держаться при погружении в воду.

Рядом с озером появилась новая зона для пикника. Это деревянный стол и лавочки, вокруг которых посадили маленькие ели.

Еще одно необычное нововведение - это спуск в воду, отгороженный от остальных высоким забором. Отдыхающие на Голубом озере люди уже успели прозвать это место «VIP купальней».

Стоит отметить, что на территорию за забором все-таки можно пробраться. Но для этого нужно подняться в гору по неприметной тропинке, заваленной снегом.

Наверху ждет такой проход на лестницу, по которой можно спуститься вниз к «купальне для избранных».

Помост на огороженной территории ничем не отличаются от тех, что за забором. Разве только здесь просторнее и может уместиться больше людей.

Здесь также установлены деревянные раздевалки. Интересно, что их козырек украшен национальным орнаментом. На раздевалках, которые находятся за забором, никаких украшений нет.

Если обратно подняться по лестнице до конца, то можно выйти к коттеджу, который стоит на вершине холма.

Портал ProKazan.ru отправил запрос в Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан с просьбой обяснить решение об ограждении одного спуска в воду забором. В данный момент мы ожидаем ответа от ведомства.