В Казани на ЖД-вокзале от удара током погиб мужчина

В Казани на железнодорожном вокзале от удара током погиб мужчина. Об этом пишет kznlive.ru. Данный факт порталу ProKazan.ru подтвердил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Сообщается, что 40-летний житель республики Марий Эл забрался на крышу вагона. Он случайно задел оголенные элементы, которые были под высоким напряжением.

- Все произошло на 51 пути станции «Казань-1» около 19 часов 5 декабря. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что возле поселка Качелино Арского района Татарстана пассажирский поезд Нерюнгри – Москва насмерть сбил 28-летнего работника РЖД. Мужчина в этот момент ремонтировал рельсы. При этом, отмечается, что молодой человек работал в наушниках с включенной музыкой.