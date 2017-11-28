В Татарстане пассажирский поезд насмерть сбил работника РЖД

Накануне днем возле поселка Качелино Арского района Татарстана пассажирский поезд Нерюнгри – Москва насмерть сбил 28-летнего работника РЖД. Об этом сообщает Приволжское СУ на транспорте СК РФ.

Сообщается, что мужчина в этот момент ремонтировал рельсы. При этом, отмечается, что молодой человек работал в наушниках с включенной музыкой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанском поселке «Юдино» поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Девушка перебегала железнодорожные пути и попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.